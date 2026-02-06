Eriseadistusega külgharjadel on standardharjased ja harjased, mis on tavalistest kolm korda tugevamad, et vabastada ja pühkida ära ka märg mustus. Neid harju on soovituslik kasutada näiteks märgade lehtede pühkimiseks. Külgharjad sobivad pühkimismasinatele S 4 ja S 4 Twin.