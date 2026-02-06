Külgharjad märja mustuse jaoks S6
Kaks pühkimismasina külgharja, mis on seadistatud just märja mustuse puhastamiseks. Sobivad pühkimismasinatele S 6 ja S 6 Twin.
Eriseadistusega külgharjadel on standardharjased ja harjased, mis on tavalistest kolm korda tugevamad, et vabastada ja pühkida ära ka märg mustus. Neid harju on soovituslik kasutada näiteks märgade lehtede pühkimiseks. Külgharjad sobivad pühkimismasinatele S 6 ja S 6 Twin.
Omadused ja tulu
Harjased on spetsiaalselt paigaldatud nii, et tekiks segu tavalistest harjastest ja kolm korda tugevamatest harjastest
- Toimib eriti hästi, vabastades ja pühkides pinnalt märja mustuse.
- Maast pühitakse ära isegi väiksem mustus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 290 x 61
Kasutusvaldkonnad
- Rajad
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.