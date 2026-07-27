Küürimishari on ideaalne tõrksa mustuse, näiteks aiamööblile tekkinud kleepuva õietolmukihi või kuivanud pori, kiireks ja põhjalikuks pinnalt lahtitõstmiseks ja mahapesemiseks. Survejoa ja harjaste toime kombinatsioon tagab eriti tõhusa puhastuse ka kiirpuhastamisel. Kasutusvaldkonda kuulub näiteks aiamööbel, jalgrattad ja muu välivarustus. Hari paigaldatakse otse päästikpüstolile. Tänu libisemisvastasele profiilile ja ergonoomilisele kujule mahub hari mugavalt kätte, tagades ohutu ja väsimuseta töö. Kuna vett kasutatakse ainult siis, kui seadme päästik on alla vajutatud, saab veetarbimist juhtida väga tõhusalt ja täpselt. Samas säästetakse ka aku tööaega. Küürimishari ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.