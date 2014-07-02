Kaitseb pumpasid ja ei lase neil kuivalt töötada. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ning takistab selle kuivalt töötamist. Töökindel kuivalt töötamise kaitse aiapumpadele, sukel-survepumpadele ja kõrgsurvepumpadele. 1" (33,3 mm) ühenduskeermega kuivalt töötamise kaitse.