Kuivalt töötamise kaitse
Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.
Kaitseb pumpasid ja ei lase neil kuivalt töötada. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ning takistab selle kuivalt töötamist. Töökindel kuivalt töötamise kaitse aiapumpadele, sukel-survepumpadele ja kõrgsurvepumpadele. 1" (33,3 mm) ühenduskeermega kuivalt töötamise kaitse.
Omadused ja tulu
Kuivalt töötamise kaitse
- Kui vesi ei voola läbi pumba, näiteks seetõttu, et veereservuaar on tühi, lülitab kaitse pumba automaatselt välja, kaitstes seda kahjustuste tekkimise eest.
- Sobib eriti survepumpadele, et võimaldada veetaseme automaatset jälgimist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 100 x 197
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.