Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti
Elektrooniline survelüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.
Elektrooniline survelüliti käivitab ja peatab pumba survepoolel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ning takistab selle kuivalt töötamist. Ideaalne lahendus aiapumba muutmiseks kodumajapidamises kasutatavaks kõrgsurvepumbaks. Elektrooniline survelüliti on saadaval 1" (33,3 mm) ühenduskeermega.
Omadused ja tulu
Elektrooniline survelüliti
- Lülitab pumba automaatselt sisse ja välja, sõltuvalt pumba töötamiseks vajalikust vee hulgast.
Elektrooniline survelüliti koos kuivalt töötamise kaitsega
- Ideaalne aiapumba muutmiseks elektrooniliseks survepumbaks
Integreeritud kuivalt töötamise kaitse
- Kui vesi ei jookse läbi pumba imemispoole, lülitab kuivalt töötamise kaitse pumba automaatselt välja, kaitstes seda kahjustuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 100 x 190
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.