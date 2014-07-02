Elektrooniline survelüliti käivitab ja peatab pumba survepoolel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ning takistab selle kuivalt töötamist. Ideaalne lahendus aiapumba muutmiseks kodumajapidamises kasutatavaks kõrgsurvepumbaks. Elektrooniline survelüliti on saadaval 1" (33,3 mm) ühenduskeermega.