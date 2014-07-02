Kummiriba lisakomplekt

Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.

Harjapeale FRV 30 ette nähtud kummiraakel sobib kasutamiseks siledatel siseruumide põrandatel. See parandab puhastustulemusi ja viib põrandale jääva vee koguse miinimumini. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Kokkusobivad masinad