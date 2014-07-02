Kummiriba lisakomplekt
Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.
Harjapeale FRV 30 ette nähtud kummiraakel sobib kasutamiseks siledatel siseruumide põrandatel. See parandab puhastustulemusi ja viib põrandale jääva vee koguse miinimumini. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
Kokkusobivad masinad
- FRV 30
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- Pinnapesur FRV 30