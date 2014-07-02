Kõrgsurve kummist pikendusvoolik, mis sobib Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli mudelile "Best". 10 m kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse tagamiseks survepesuriga töötamisel. Lihtsalt ühendage pikendusvoolik Quick Connect kiirühendusega varustatud pesupüstoli ja olemasoleva kõrgsurvevooliku vahele. Töökindel ja kõrgekvaliteetne terasarmeeringuga voolik. Pikendusvoolik talub kuni 160 bar survet ja kuni 80 °C temperatuuri. Pikendusvoolik sobib ka kasutamiseks koos kemikaalidega. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 3–K 7 survepesurite mudelitega, mis on toodetud alates aastast 2008 ja mis ühendatakse pesupüstoliga Quick Connect konnektori abil.