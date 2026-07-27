Optimaalne puhastamine: küürimislapi, plaatide puhastamise lapi ja pehme lapi komplekti näol on teil olemas õige lapp mistahes pinna puhastamiseks. Lapid saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Selle komplekti abil saate puhastada kergemat ja tõrksat mustust, samuti tundlikke ja vastupidavaid pindu. Lisaks on lapid pestavad ja seetõttu ka pärast pesu kohe uuesti kasutatavad.