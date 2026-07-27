KV 4 erinevate lappide komplekt
Väga hea puhastusjõudlusega lappide komplekt, kuhu kuulub küürimislapp, plaatide puhastamise lapp ja pehme lapp. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Erinevad lapid sobivad ideaalselt erinevat tüüpi pindade puhastamiseks.
Optimaalne puhastamine: küürimislapi, plaatide puhastamise lapi ja pehme lapi komplekti näol on teil olemas õige lapp mistahes pinna puhastamiseks. Lapid saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Selle komplekti abil saate puhastada kergemat ja tõrksat mustust, samuti tundlikke ja vastupidavaid pindu. Lisaks on lapid pestavad ja seetõttu ka pärast pesu kohe uuesti kasutatavad.
Omadused ja tulu
Lihtne kinnitada ja eemaldada
Pestav
- Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Spetsiaalsed pühkimislapid
- Ideaalne kõikidele pindadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|261 x 106 x 12
Kasutusvaldkonnad
- Kriimustusekindlatele pindadele
- Tundlikud pinnad