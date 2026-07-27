KV 4 küürimislapid

Vaevatu, kiire ja tõhus: küürimislappi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti kinnitada vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge ning see eemaldab tõrksa mustuse kõigilt vastupidavatelt pindadelt.

Tänu oma kõrgekvaliteetsetele abrasiivsetele kiududele sobivad KV 4 küürimislapid eriti hästi tõrksa mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pindadelt. Sealhulgas ka kriimustusekindlatelt pindadelt, näiteks pliidiplaatidelt, ahjudelt, grillplaatidelt, akendelt ja keraamilistelt plaatidelt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Küürimislapp on suure kulumiskindlusega, pestav ja seda saab kasutada kohe pärast puhastamist.

Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
  • Lihtne kinnitada ja eemaldada.
Pestav
  • Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Abrasiivsed kiud
  • Lahustab mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 261 x 106 x 8
Kasutusvaldkonnad
  • Kriimustusekindlatele pindadele
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Köögi töötasapinnad
  • Dušinurk/vann