Tänu oma kõrgekvaliteetsetele abrasiivsetele kiududele sobivad KV 4 küürimislapid eriti hästi tõrksa mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pindadelt. Sealhulgas ka kriimustusekindlatelt pindadelt, näiteks pliidiplaatidelt, ahjudelt, grillplaatidelt, akendelt ja keraamilistelt plaatidelt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Küürimislapp on suure kulumiskindlusega, pestav ja seda saab kasutada kohe pärast puhastamist.