KV 4 küürimislapid
Vaevatu, kiire ja tõhus: küürimislappi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti kinnitada vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge ning see eemaldab tõrksa mustuse kõigilt vastupidavatelt pindadelt.
Tänu oma kõrgekvaliteetsetele abrasiivsetele kiududele sobivad KV 4 küürimislapid eriti hästi tõrksa mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pindadelt. Sealhulgas ka kriimustusekindlatelt pindadelt, näiteks pliidiplaatidelt, ahjudelt, grillplaatidelt, akendelt ja keraamilistelt plaatidelt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Küürimislapp on suure kulumiskindlusega, pestav ja seda saab kasutada kohe pärast puhastamist.
Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
- Lihtne kinnitada ja eemaldada.
Pestav
- Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Abrasiivsed kiud
- Lahustab mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|261 x 106 x 8
Kasutusvaldkonnad
- Kriimustusekindlatele pindadele
- Aknad ja klaaspinnad
- Köögi töötasapinnad
- Dušinurk/vann