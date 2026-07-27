KV 4 pehmed lapid
KV 4 pehme lapp on väga õrnatoimeline ja ideaalne kergema mustuse eemaldamiseks tundlikelt pindadelt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada.
Optimaalne puhastamine: KV 4 pehme lapp puhastab tänu oma peenikestele kiududele pinnad äärmiselt õrnatoimeliselt ja ebemevabalt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Ideaalne kriimustuste suhtes tundlike pindade, näiteks köögikapi uste, puidu ja ekraanide puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
- Lihtne kinnitada ja eemaldada.
Pestav
- Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|261 x 106 x 6
Kasutusvaldkonnad
- Tundlikud pinnad