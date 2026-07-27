Optimaalne puhastamine: KV 4 pehme lapp puhastab tänu oma peenikestele kiududele pinnad äärmiselt õrnatoimeliselt ja ebemevabalt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Ideaalne kriimustuste suhtes tundlike pindade, näiteks köögikapi uste, puidu ja ekraanide puhastamiseks.