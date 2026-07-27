KV 4 pehmed lapid

KV 4 pehme lapp on väga õrnatoimeline ja ideaalne kergema mustuse eemaldamiseks tundlikelt pindadelt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada.

Optimaalne puhastamine: KV 4 pehme lapp puhastab tänu oma peenikestele kiududele pinnad äärmiselt õrnatoimeliselt ja ebemevabalt. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Ideaalne kriimustuste suhtes tundlike pindade, näiteks köögikapi uste, puidu ja ekraanide puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
  • Lihtne kinnitada ja eemaldada.
Pestav
  • Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 261 x 106 x 6
Kasutusvaldkonnad
  • Tundlikud pinnad