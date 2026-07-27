KV 4 plaatide puhastamise lapid

Plaatide puhastamise lapp on tänu oma abrasiivsetele ja imavatele kiududele ideaalne mustuse eemaldamiseks plaatidelt ning pragudest ja vuukidest. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada.