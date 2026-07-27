KV 4 plaatide puhastamise lapid
Plaatide puhastamise lapp on tänu oma abrasiivsetele ja imavatele kiududele ideaalne mustuse eemaldamiseks plaatidelt ning pragudest ja vuukidest. Lapi saab takjapaelkinnituse abil hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada.
Tänu takjapaelkinnitusele saab lapi hõlpsasti vibreeriva juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada. Tänu nutikale kombinatsioonile abrasiivsetest ja imavatest kiududest lahustab ja imab lapp mustuse optimaalselt endasse. Struktuursed abrasiivsed kiud kohanduvad puhastatava pinnaga ning eemaldavad tõrksa mustuse nagu näiteks seebijäägid plaatidelt ning pragudest ja vuukidest, jätted pinna säravpuhtaks.
Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
Pestav
- Pestav 60 °C juures, korduvkasutatav.
Püstised abrasiivsed kiud
- Ideaalne pragude ja vuukide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|261 x 106 x 12
Kasutusvaldkonnad
- Keraamilised plaadid