KV puhastuslapid
Lihtsalt geniaalne: haakide ja silmustega kinnitussüsteemiga puhastuslapp eemaldab juhtmevaba vibreeriva puhastiga KV 4 kõigilt siledatelt pindadelt vaevata mustuse.
Pestavat puhastuslappi on tänu haakide ja konksudega kinnitussüsteemile äärmiselt lihtne juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada ja puhasti küljest eemaldada - puhastuslapi vahetamine läheb kiiresti ja mugavalt.
Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
- Haakide ja konksudega kinnitusseade teeb puhastuslapi vahetamise äärmiselt kiireks ja lihtsaks.
Pestav
- Puhastuslapp on mitmekordselt kasutatav.
Sobib seadmele KV 4
- Puhastuslapp sobib seadmega KV 4 kõigi siledate pindade puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|110 x 265 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Siledad pinnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid