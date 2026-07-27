KV puhastuslapid

Lihtsalt geniaalne: haakide ja silmustega kinnitussüsteemiga puhastuslapp eemaldab juhtmevaba vibreeriva puhastiga KV 4 kõigilt siledatelt pindadelt vaevata mustuse.

Pestavat puhastuslappi on tänu haakide ja konksudega kinnitussüsteemile äärmiselt lihtne juhtmeta puhasti KV 4 külge kinnitada ja puhasti küljest eemaldada - puhastuslapi vahetamine läheb kiiresti ja mugavalt.

Omadused ja tulu
Haakide ja konksudega kinnitusseade
  • Haakide ja konksudega kinnitusseade teeb puhastuslapi vahetamise äärmiselt kiireks ja lihtsaks.
Pestav
  • Puhastuslapp on mitmekordselt kasutatav.
Sobib seadmele KV 4
  • Puhastuslapp sobib seadmega KV 4 kõigi siledate pindade puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 110 x 265 x 20
Kasutusvaldkonnad
  • Siledad pinnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Klaaslauad
  • Seinaplaadid