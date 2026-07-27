Laadimisjaam aknapesurile WV 5

Laadimisjaam akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5.

Kaasaegse välimusega laadimisjaam akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5 mahutab laadimiseks ja hoiustamiseks nii ainult aku kui ka kogu akutoitel aknapesuri Window Vac süsteemi.

Omadused ja tulu
Pilkupüüdev disain
  • Tänu oma meeldivale disainile sobib laadimisjaam täiuslikult ka eluruumidesse.
Mugav laadija
  • Kui seade ja aku asuvad laadimisjaamas, laetakse enne täis seade ja seejärel aku. Puudub vajadus pistikut uuesti pistikupesasse sisestada.
Juhtme praktiline hoiustamine
  • Juhtme praktiline hoiustamine laadimisjaama all.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 132 x 50