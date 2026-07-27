Laadimisjaam aknapesurile WV 5
Laadimisjaam akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5.
Kaasaegse välimusega laadimisjaam akutoitel aknapesurile Window Vac WV 5 mahutab laadimiseks ja hoiustamiseks nii ainult aku kui ka kogu akutoitel aknapesuri Window Vac süsteemi.
Omadused ja tulu
Pilkupüüdev disain
- Tänu oma meeldivale disainile sobib laadimisjaam täiuslikult ka eluruumidesse.
Mugav laadija
- Kui seade ja aku asuvad laadimisjaamas, laetakse enne täis seade ja seejärel aku. Puudub vajadus pistikut uuesti pistikupesasse sisestada.
Juhtme praktiline hoiustamine
- Juhtme praktiline hoiustamine laadimisjaama all.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 132 x 50