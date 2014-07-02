Laiad froteelapid

Ebemevabad, hästiimavad ja kauakestvad: 5 eriti laia kõrgekvaliteetsest puuvillast põrandalappi.

Ebemevabad, hea imavusega ja vastupidavad: 5 eriti laia, kõrgekvaliteetsest puuvillast põrandalappi, mida saab kasutada koos Kärcheri aurupesurite standardse põrandaotsikuga. Vastupidavad aurupesuri puhastuslapid, mida on lihtne põrandaotsiku külge kinnitada. Keraamiliste plaatide, looduskivi, linoleumi ja PVC-ga kaetud põrandate puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest puuvillast põrandalapp
  • Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
  • Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
  • Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 6,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 480 x 270 x 5
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Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad