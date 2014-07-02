Ebemevabad, hea imavusega ja vastupidavad: 5 eriti laia, kõrgekvaliteetsest puuvillast põrandalappi, mida saab kasutada koos Kärcheri aurupesurite standardse põrandaotsikuga. Vastupidavad aurupesuri puhastuslapid, mida on lihtne põrandaotsiku külge kinnitada. Keraamiliste plaatide, looduskivi, linoleumi ja PVC-ga kaetud põrandate puhastamiseks.