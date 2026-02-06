Lapik filter KFI 4410

Lapik filter Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele (WD 4–WD 6). Kassetis paiknevat filtrit on võimalik eemaldada tolmuga kokku puutumata.

Kassetis paiknevat lapikut filtrit on võimalik eriti kiirelt ja mugavalt ning tolmuga kokku puutumata vahetada: lihtsalt voltige filter kassetist välja, sisestage uus ja sulgege filtrikassett — ja valmis! Teised praktilised omadused: lapikud filtrid vee- ja tolmuimejatele seeriatest WD 4–WD 6 võimaldavad nii märg- kui ka kuivimemist ilma filtrit vahetamata ja tööd katkestamata.

Omadused ja tulu
Tselluloosist filtrimaterjal
  • Suureks imemisvõimeks ja tõhusaks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia
  • Märg ja kuivtolmuimejad, mis ei vaja filtri vahetamist.
  • Lameda kurdfiltri vahetamine sekunditega filtrikarbi väljalükkamisega – puutumata kokku mustusega.
Kärcheri märja- ja kuivaimuritele WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Pruun
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 163 x 104 x 50
Kasutusvaldkonnad
  • Peen mustus
  • Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
  • Vedelikud