Kassetis paiknevat lapikut filtrit on võimalik eriti kiirelt ja mugavalt ning tolmuga kokku puutumata vahetada: lihtsalt voltige filter kassetist välja, sisestage uus ja sulgege filtrikassett — ja valmis! Teised praktilised omadused: lapikud filtrid vee- ja tolmuimejatele seeriatest WD 4–WD 6 võimaldavad nii märg- kui ka kuivimemist ilma filtrit vahetamata ja tööd katkestamata.