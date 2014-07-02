Lapik kurdfilter

Lapik filter sobib märg- ja kuivpuhastuseks, mistõttu puudub filtri vahetamise vajadus. Kompaktne, suure pinnaga filter ei tungi paaki. Paindlik, lihtsasti puhastatav filter tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks.

Omadused ja tulu
Filtrimaterjalid
  • Võimaldab märg- ja kuivimemist ilma filtrit vahetamata
  • Kõrge tolmu kinnipüüdmise määr
Paindlik seadistamine
  • Lihtne puhastada
Kompaktne struktuur
  • Suur filtripind, mis võtab nii vähe ruumi kui võimalik
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Pruun
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 205 x 75 x 73