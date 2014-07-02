Lapik kurdfilter
Lapik filter sobib märg- ja kuivpuhastuseks, mistõttu puudub filtri vahetamise vajadus. Kompaktne, suure pinnaga filter ei tungi paaki. Paindlik, lihtsasti puhastatav filter tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks.
Omadused ja tulu
Filtrimaterjalid
- Võimaldab märg- ja kuivimemist ilma filtrit vahetamata
- Kõrge tolmu kinnipüüdmise määr
Paindlik seadistamine
- Lihtne puhastada
Kompaktne struktuur
- Suur filtripind, mis võtab nii vähe ruumi kui võimalik
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Pruun
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|205 x 75 x 73