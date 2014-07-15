Lapik kurdfilter

Vastupidav lapik filter kõikidele tuha- ja tolmuimejatele. Tagab pideva puhastusvõimsuse.

Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri tuhaimurile-tolmuimejale AD 3, AD 2 ja AD 4 Premium
Püsiv imemisjõud
Kergesti vahetatav
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 197 x 97 x 48
Kasutusvaldkonnad
  • Tuhaeemaldus