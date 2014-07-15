Lapik kurdfilter
Vastupidav lapik filter kõikidele tuha- ja tolmuimejatele. Tagab pideva puhastusvõimsuse.
Vastupidav lapik filter loodud spetsiaalselt tuha- ja tolmuimejatele. Tagab püsiva imemisvõimsuse.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri tuhaimurile-tolmuimejale AD 3, AD 2 ja AD 4 Premium
Püsiv imemisjõud
Kergesti vahetatav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|197 x 97 x 48
Kasutusvaldkonnad
- Tuhaeemaldus