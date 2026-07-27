Komplekti kuuluvad kaks esmaklassilist mikrokiudlappi võimaldavad otsikul vannitoas ja köögis tõrksa mustuse tõhusalt lahti saada ja koguda. Isegi tugeva määrdumise pliidiplaatidelt saab vaevata eemaldada. Mugav ja töökindel konks-silmuskonstruktsioon kinnitab lapi kindlalt käsiotsiku külge ja tähendab, et lappi saab kiiresti vahetada ilma mustusega kokku puutumata.