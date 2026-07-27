Lapikomplekt paindlikule käsiotsikule

Painduva käsiotsiku lapid on valmistatud esmaklassilisest mikrokiust – et eemaldada ja koguda veelgi rohkem mustust. Konks-silmussüsteem muudab lapi vahetamise lihtsaks ilma mustusega kokku puutumata.

Komplekti kuuluvad kaks esmaklassilist mikrokiudlappi võimaldavad otsikul vannitoas ja köögis tõrksa mustuse tõhusalt lahti saada ja koguda. Isegi tugeva määrdumise pliidiplaatidelt saab vaevata eemaldada. Mugav ja töökindel konks-silmuskonstruktsioon kinnitab lapi kindlalt käsiotsiku külge ja tähendab, et lappi saab kiiresti vahetada ilma mustusega kokku puutumata. 

Omadused ja tulu
Lapikomplekt paindlikule käsiotsikule: Kvaliteetne mikrokiudlapp
Kvaliteetne mikrokiudlapp
Lapi spetsiaalne aasstruktuur tagab eriti hea mustuse äravõtmise ja põhjaliku puhastustulemuse. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Lapikomplekt paindlikule käsiotsikule: Mugav takjakinnitus
Mugav takjakinnitus
Lapp kinnitub käsiotsiku külge lihtsalt sellele vajutades. Lapp ei libise puhastamise ajal.
Lapikomplekt paindlikule käsiotsikule: Rihm riidele
Rihm riidele
Lapi vahetades ei tohi kokku puutuda mustusega: lihtsalt hoidke lappi rihmast ja tõmmake käsiotsik üles ja eemale.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 170 x 65 x 10
Kasutusvaldkonnad
  • Kraanikauss
  • Seinaplaadid
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Dušinurk/vann
  • Köögi töötasapinnad
  • Pliidiplaadid
  • Ahi
  • Väljalaske katted