Lapikomplekt paindlikule käsiotsikule
Painduva käsiotsiku lapid on valmistatud esmaklassilisest mikrokiust – et eemaldada ja koguda veelgi rohkem mustust. Konks-silmussüsteem muudab lapi vahetamise lihtsaks ilma mustusega kokku puutumata.
Komplekti kuuluvad kaks esmaklassilist mikrokiudlappi võimaldavad otsikul vannitoas ja köögis tõrksa mustuse tõhusalt lahti saada ja koguda. Isegi tugeva määrdumise pliidiplaatidelt saab vaevata eemaldada. Mugav ja töökindel konks-silmuskonstruktsioon kinnitab lapi kindlalt käsiotsiku külge ja tähendab, et lappi saab kiiresti vahetada ilma mustusega kokku puutumata.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne mikrokiudlappLapi spetsiaalne aasstruktuur tagab eriti hea mustuse äravõtmise ja põhjaliku puhastustulemuse. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitusLapp kinnitub käsiotsiku külge lihtsalt sellele vajutades. Lapp ei libise puhastamise ajal.
Rihm riideleLapi vahetades ei tohi kokku puutuda mustusega: lihtsalt hoidke lappi rihmast ja tõmmake käsiotsik üles ja eemale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|170 x 65 x 10
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Pliidiplaadid
- Ahi
- Väljalaske katted