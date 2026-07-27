Lapikomplekt Starter tagab aurupuhastusel täiusliku puhtuse. Kaks spetsiaalse silmuskoega kangast põrandalappi pakuvad eriti kindlat mustuse eemaldamist, isegi nurgad ja servad saavad vaevata puhtaks. Põrandalappide suur auruläbilaskvus tagab suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslapi kinnitada kiiresti ja lihtsalt põrandaotsikule EasyFix ja uuesti eemaldada puutumata kokku mustusega. Käsiotsiku abrasiivkattega saab hõlpsasti eemaldada isegi tõrksad katlakivi- ja seebijäägid ja poleerimislapp paneb peeglid ja muud siledad pinnad särama nagu uued.