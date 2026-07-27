Lapikomplekt Starter
Kvaliteetne lapikomplekt Starter aurupuhastuseks sisaldab kahte universaalset põrandalappi, käsiotsiku abrasiivkatet ja poleerimislappi.
Lapikomplekt Starter tagab aurupuhastusel täiusliku puhtuse. Kaks spetsiaalse silmuskoega kangast põrandalappi pakuvad eriti kindlat mustuse eemaldamist, isegi nurgad ja servad saavad vaevata puhtaks. Põrandalappide suur auruläbilaskvus tagab suurepärased ja hügieenilised puhastustulemused. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslapi kinnitada kiiresti ja lihtsalt põrandaotsikule EasyFix ja uuesti eemaldada puutumata kokku mustusega. Käsiotsiku abrasiivkattega saab hõlpsasti eemaldada isegi tõrksad katlakivi- ja seebijäägid ja poleerimislapp paneb peeglid ja muud siledad pinnad särama nagu uued.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Põrandalappide kanga spetsiaalne silmuskude pakub eriti tõhusat mustuse eemaldamist.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
- Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Abrasiivsete ja pehmete kiududega mikrokiudlapp käsiotsikule
- Optimaalne katlakivi ja seebijääkide eemaldamine tänu abrasiivsetele kiududele.
Kõrgekvaliteetne mikrokiust poleerimislapp
- Triibuvabad poleerimistulemused.
- Suurepärane veeimavus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Dušinurk/vann
- Kraanikauss
- Kraanid
- Peeglid
- Seinaplaadid