Komplektis on kaks puhastuslappi robottolmuimejale RCV 2. Kui seadet kasutatakse mopimisrežiimis, tagavad kvaliteetsed mikrokiudlapid optimaalse puhastustulemuse kõigil kõvadel pindadel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC või linoleum. Kerge, kuivanud mustus eemaldatakse usaldusväärselt ja tolm mitte ainult tolmuimejaga, vaid ka kinni jääb. Tänu usaldusväärsele konks-silmuskinnitusele saab lappe kiiresti ja lihtsalt vahetada.