Puhastuslappide komplekt sisaldab 5 paari (10 tükki) mikrokiudlappe aknapesurobotile RCW 2. Need on loodud spetsiaalselt akende, peeglite ja kõigi koduste siledate kõvade pindade usaldusväärseks puhastamiseks. Tänu erakordsele imavusele eemaldavad lapid tõhusalt kerge mustuse ning imavad endasse suurel hulgal vett ja mustust. Tänu venivale kummipaelale on nende kasutamine eriti lihtne. Lapid saab hõlpsasti libistada roboti pöörlevatele ketastele. Need püsivad kindlalt paigal ega libise puhastusprotsessi ajal. Puhastuslapid on kahepoolselt kasutatavad ja masinpestavad kuni 40 °C juures ilma pehmendajata.