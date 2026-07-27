Lappide komplekt RCW 4
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: kvaliteetne mikrokiudlappide komplekt akende ja klaaspindade regulaarseks puhastamiseks aknapesurobotiga RCW 4.
Puhastuslappide komplekt sisaldab 5 mikrokiudlappi, mis on loodud spetsiaalselt aknapesurobotile RCW 4. Need on ideaalsed akende, peeglite ja kõigi teiste siledate kõvade pindade põhjalikuks puhastamiseks. Tänu erakordsele imavusele imavad lapid usaldusväärselt suures koguses vett ja lahtist mustust ning eemaldavad vaevata ka kergema määrdumise. Takjakinnitus muudab puhastuslappide kinnitamise ja vahetamise eriti lihtsaks. Need on kahepoolselt kasutatavad ja masinpestavad kuni 40 °C juures ilma pehmendajata.
Omadused ja tulu
Takjakinnitusega pühkimislapp
- Mikrokiust puhastuslapid eemaldavad mustuse siledatelt klaaspindadelt.
- Lihtne kinnitamine ja eemaldamine tänu takjapaelale.
- Masinpestav temperatuuril kuni 40 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|5
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 60 x 60