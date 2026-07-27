Puhastuslappide komplekt sisaldab 5 mikrokiudlappi, mis on loodud spetsiaalselt aknapesurobotile RCW 4. Need on ideaalsed akende, peeglite ja kõigi teiste siledate kõvade pindade põhjalikuks puhastamiseks. Tänu erakordsele imavusele imavad lapid usaldusväärselt suures koguses vett ja lahtist mustust ning eemaldavad vaevata ka kergema määrdumise. Takjakinnitus muudab puhastuslappide kinnitamise ja vahetamise eriti lihtsaks. Need on kahepoolselt kasutatavad ja masinpestavad kuni 40 °C juures ilma pehmendajata.