LED-töötuli
Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.
Töö kõrgsurvepesuriga on keeruline, kui valgustustingimused on kehvad. Olgu selle põhjuseks talviselt lühikesed päevad või valgustamata ruumid või alad: puhastustulemus kannatab. See mõjutab eriti kliente ehitussektoris ja põllumajanduses. Kärcheri 170-luumeniline LED-töötuli on heaks lahenduseks. Tööala on optimaalselt valgustatud, mistõttu paraneb nähtavus oluliselt vähemalt viieks töötunniks, tagades head puhastustulemused. Tule paigaldamine pesupüstoli EASY!Force pesutorule on väga lihtne. Tänu oma kergele kaalule on veekindel lamp töötamise ajal vaevu märgatav. Komplekti kuulub kaks CR123 liitiumioonpatareid. Täiendavad patareid on saadaval eraldi.
Omadused ja tulu
Veekindel versioon
- Välja töötatud kasutamiseks koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega.
- Lihtne paigaldada kõrgsurvepüstoli EASY!Force pihustustorule.
Võimas LED-tehnoloogia
- Kerge ja pika tööajaga.
- Valguse väljund üle 170 luumeni.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
Videos
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Kõrgsurvepesuritega töötamiseks kehva valgustuse korral, eriti põllumajandus- ja ehitussektoris.
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