LED-töötuli

Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.

Töö kõrgsurvepesuriga on keeruline, kui valgustustingimused on kehvad. Olgu selle põhjuseks talviselt lühikesed päevad või valgustamata ruumid või alad: puhastustulemus kannatab. See mõjutab eriti kliente ehitussektoris ja põllumajanduses. Kärcheri 170-luumeniline LED-töötuli on heaks lahenduseks. Tööala on optimaalselt valgustatud, mistõttu paraneb nähtavus oluliselt vähemalt viieks töötunniks, tagades head puhastustulemused. Tule paigaldamine pesupüstoli EASY!Force pesutorule on väga lihtne. Tänu oma kergele kaalule on veekindel lamp töötamise ajal vaevu märgatav. Komplekti kuulub kaks CR123 liitiumioonpatareid. Täiendavad patareid on saadaval eraldi.

Omadused ja tulu
Veekindel versioon
  • Välja töötatud kasutamiseks koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega.
  • Lihtne paigaldada kõrgsurvepüstoli EASY!Force pihustustorule.
Võimas LED-tehnoloogia
  • Kerge ja pika tööajaga.
  • Valguse väljund üle 170 luumeni.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõrgsurvepesuritega töötamiseks kehva valgustuse korral, eriti põllumajandus- ja ehitussektoris.
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