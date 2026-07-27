Lemmiklooma hari
Pesuhari lemmikloomade, eriti koerte õrnaks pesemiseks ja hooldamiseks. Tõhusaks puhastamiseks lihtsalt kinnitage survepesurile OC 3. Puhastage karv vaid mõne lihtsa võttega!
Aitab poristest käppadest – kõigile seadmetele OC 3 lisatav lemmikloomade pesuhari peseb kiiresti, põhjalikult ja õrnalt. Ideaalne pärast koera jalutamist halva ilmaga – enne autosse istumist või pärast kojujõudmist. Nii lemmiklooma poriste käppade pesemisel kui ka kogu tema karva puhastamisel teevad painduvad silikoonnapad harja lemmikloomale mitte ainult mugavaks, vaid eemaldavad eriti tõhusal viisil ka mustuse. Selle kasutamiseks ühendage hari otse OC 3 päästikpüstoliga. Päästiku allavajutamisel voolab vesi läbi harja. Õrna madalsurveduši mõju (võrreldav pihustatud kraanivee mõjuga) ja nappade mehaanilise mõju kombinatsioon tagab suurepärase puhtuse- ja massaažiefekti, mis meeldib paljudele lemmikloomadele. Mustus tõstetakse pinnalt lahti ja pestakse kohe maha. Vett kasutatakse väga kokkuhoidlikult, mis säästab akut nii, et seda saab kasutada piisavalt pikka aega.
Omadused ja tulu
Paindlikud napadEemaldab mustuse meeldiva massaažitoimega, õrnalt ja põhjalikult.
Õrn dušipihustiLemmikloomade, eriti koerte põhjalikuks puhastamiseks ja õrnaks hooldamiseks. Kombineeritud puhastustoime – mustus lahustatakse ja pestakse seejärel kohe maha.
Paigaldatav päästikpüstolileKerge koostada ja lihtne töötada ühe käega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|68 x 90 x 85
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad