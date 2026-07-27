Aitab poristest käppadest – kõigile seadmetele OC 3 lisatav lemmikloomade pesuhari peseb kiiresti, põhjalikult ja õrnalt. Ideaalne pärast koera jalutamist halva ilmaga – enne autosse istumist või pärast kojujõudmist. Nii lemmiklooma poriste käppade pesemisel kui ka kogu tema karva puhastamisel teevad painduvad silikoonnapad harja lemmikloomale mitte ainult mugavaks, vaid eemaldavad eriti tõhusal viisil ka mustuse. Selle kasutamiseks ühendage hari otse OC 3 päästikpüstoliga. Päästiku allavajutamisel voolab vesi läbi harja. Õrna madalsurveduši mõju (võrreldav pihustatud kraanivee mõjuga) ja nappade mehaanilise mõju kombinatsioon tagab suurepärase puhtuse- ja massaažiefekti, mis meeldib paljudele lemmikloomadele. Mustus tõstetakse pinnalt lahti ja pestakse kohe maha. Vett kasutatakse väga kokkuhoidlikult, mis säästab akut nii, et seda saab kasutada piisavalt pikka aega.