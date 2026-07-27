Lemmiklooma karvade puhastamise komplekt
Puhastuskomplekti abil saab pindadelt eemaldada kõik loomakarvad.
Spetsiaalne komplekt muudab puhastamise veelgi lihtsamaks ja mugavamaks: komplekti kuuluv painduv ja pikendatav voolik tagab maksimaalse liikumisvabaduse. Loomakarvade eemaldamise harjal on äärmiselt pehme kummipind. Nii ei eemalda te oma lemmikult ainult lahtisi karvu, vaid teete oma karvasele sõbrale ka mõnusa massaaži.
Omadused ja tulu
Komplekt on ideaalne lemmiklooma karvade eemaldamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|415 x 100 x 43
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomade karvad