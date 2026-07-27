Spetsiaalne komplekt muudab puhastamise veelgi lihtsamaks ja mugavamaks: komplekti kuuluv painduv ja pikendatav voolik tagab maksimaalse liikumisvabaduse. Loomakarvade eemaldamise harjal on äärmiselt pehme kummipind. Nii ei eemalda te oma lemmikult ainult lahtisi karvu, vaid teete oma karvasele sõbrale ka mõnusa massaaži.