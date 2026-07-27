Lemmiklooma puhastamise hari
Loomakarvade põhjalikuks kammimiseks: karvapuhastushari eemaldab karvadest ka kõige tõrksama mustuse.
Harjaga saate tõrksa mustuse hõlpsasti oma lemmiku karvadest välja kammida. Meeldivalt pehme kummimaterjal on painduv ja kohandub loomaga. Roostevabast terasest ümarate otstega harjased on loomale meeldivad. Käerihma saab reguleerida vastavalt kasutajale.
Omadused ja tulu
Puhastushari karvade jaoks
- Eemaldab tõrksa mustuse loomakarvadest.
Roostevabast terasest ümarate otstega harjased
- Loomale mugav.
Reguleeritav käerihm
- Reguleeritav vastavalt kasutajale.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|131 x 83 x 50
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad