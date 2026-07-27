Harjaga saate tõrksa mustuse hõlpsasti oma lemmiku karvadest välja kammida. Meeldivalt pehme kummimaterjal on painduv ja kohandub loomaga. Roostevabast terasest ümarate otstega harjased on loomale meeldivad. Käerihma saab reguleerida vastavalt kasutajale.