Kõrgekvaliteetse mikrokiudlapiga saab koerad ja muud lemmikloomad pärast puhastamist ja pesemist kiirelt kuivatada. Mikrokiud on väga hea imavusega, mistõttu see sobib eriti hästi loomade kuivatamiseks. Pärast kasutamist ei teki lapile ebameeldivat lõhna ja see kuivab kiiresti. 100 × 40 cm suurune lapp on piisavalt suur ka suuremate koerte ja teiste suuremate lemmikloomade kuivatamiseks.