Komplekti kuulub kooniline düüs, millega on hea puhastada lemmikloomi, näiteks koera, või nende käppasid. Karvapuhastusharjaga saab tõrksa mustuse looma karvadest hõlpsasti välja kammida. Ning kõrgekvaliteetse mikrokiudlapiga saab lemmikloomad kiiresti pärast pesu kuivatada. Kõik lisatarvikud mahuvad kaasas olevasse kasti, mille saab ka kinnitada survepesuri alla.