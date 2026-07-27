Lemmikloomatarvikute kast
Tänu Kärcheri lemmikloomade komplekti kuuluvatele hoolikalt valitud lisatarvikutele saab lemmikloomade/koerade käpad kõikjal vaevata puhastada.
Komplekti kuulub kooniline düüs, millega on hea puhastada lemmikloomi, näiteks koera, või nende käppasid. Karvapuhastusharjaga saab tõrksa mustuse looma karvadest hõlpsasti välja kammida. Ning kõrgekvaliteetse mikrokiudlapiga saab lemmikloomad kiiresti pärast pesu kuivatada. Kõik lisatarvikud mahuvad kaasas olevasse kasti, mille saab ka kinnitada survepesuri alla.
Omadused ja tulu
Lisatarvikute kast
- Võimalik kinnitada survepesuri alla, nii et kõik tarvikud on korralikult hoiustatud.
Koonusjuga
- Tekitab meeldivalt õrna dušijoa.
Puhastushari karvade jaoks
- Eemaldab tõrksa mustuse loomakarvadest.
Spetsiaalne mikrokiudlapp
- Lemmikloomade kuivatamiseks pärast pesemist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 221 x 108
Scope of supply
- Panipaik
- Puhastushari karvade jaoks
- Rätik lemmikloomale
- Koonusjoa düüs
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad