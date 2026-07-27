Ideaalne koerte puhastamiseks ja hooldamiseks: Pet tarvikute kotis olevad tarvikud on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega neljajalgsete sõprade õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks. Spetsiaalselt väljatöötatud silikoonist massaažiotstega lemmikloomahari eemaldab nende karvast isegi kõige tõrksama mustuse. Koonusjoaga otsik puhastab eriti õrnalt ja hoolikalt määrdunud karva ja räsitud käpad. Kohev mikrokiudlapp imab palju vett, tunneb end koera karvkattel hästi ega jäta ebameeldivat lõhna. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele.