Lemmikloomatarvikute kott
Ideaalne täiendus Kärcheri madalsurvepesuritele: Pet tarvikute kott sisaldab praktilisi tarvikuid, mis on spetsiaalselt välja töötatud koerte õrnaks puhastamiseks.
Ideaalne koerte puhastamiseks ja hooldamiseks: Pet tarvikute kotis olevad tarvikud on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega neljajalgsete sõprade õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks. Spetsiaalselt väljatöötatud silikoonist massaažiotstega lemmikloomahari eemaldab nende karvast isegi kõige tõrksama mustuse. Koonusjoaga otsik puhastab eriti õrnalt ja hoolikalt määrdunud karva ja räsitud käpad. Kohev mikrokiudlapp imab palju vett, tunneb end koera karvkattel hästi ega jäta ebameeldivat lõhna. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele.
Omadused ja tulu
Pesuhari lemmikloomadeleSpetsiaalselt väljatöötatud silikoonist massaažiotsadega lemmikloomahari eemaldab karvadelt isegi tõrksa mustuse.
Koonusjoa düüsKoonusjoa otsik on eriti õrn, mistõttu on see ideaalne määrdunud karva ja määrdunud käppade hoolikaks puhastamiseks.
MikrokiudlappKohevat mikrokiudlappi saab kasutada koerte kuivatamiseks kohe pärast puhastamist. Mikrokiudlapp imab palju vett ja hoiab ära ebameeldiva lõhna teket.
Lisatarvikute kott
- Valmistatud masinpestavast vetthülgavast kangast – ideaalne reisimiseks.
- Kõik tarvikud hoiustatud ühes kohas ja lisaruumi muude koertega jalutamiseks vajalike asjade jaoks.
- Kotti saab hoida tühjas veepaagis koos Kärcher OC 4-ga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 220 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid