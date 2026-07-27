Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta)

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Märgpuhastusseade ühendatakse pihustustoru külge (kõrgsurvedüüsi asemel).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 4,2
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
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