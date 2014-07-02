Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta)

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.