Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule

Mugav igas olukorras – lisakäepidet on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käepide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muut töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidet samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 / 60 / 250
Videos
Kokkusobivad masinad
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.