Lisatarvikute komplekt mootorrataste ja jalgrataste puhastamiseks on praktiline puhastus- ja hoolduskomplekt kaherattalistele mootoriga ja mootorita sõidukitele. Lisaks universaalsele pesuharjale, millega saab õrnalt puhastada erinevaid pindu, sisaldab komplekt ka ühte pudelit kolm-ühes autošampooni, mis tagab intensiivse, kuid õrnatoimelise puhastuse, rattapesuharja mustuse efektiivseks eemaldamiseks ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja lühikest pesutoru Vario Power Jet Short 360°, mille abil saab pesusurvet lõputult reguleerida ning millel on 360° pöörlev ühendus. Lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi tavatarbijale mõeldud survepesuritele.