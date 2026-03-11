Lisatarvikute komplekt jalgrataste puhastamiseks
Täiuslik puhastus ja hooldus! Mootorrataste ja jalgrataste puhastamiseks mõeldud lisatarvikute komplekt, kuhu kuulub 1 rattapesuhari, 1 universaalne pesuhari, 1 kolm-ühes autošampoon ja pesutoru VPS 160 S.
Lisatarvikute komplekt mootorrataste ja jalgrataste puhastamiseks on praktiline puhastus- ja hoolduskomplekt kaherattalistele mootoriga ja mootorita sõidukitele. Lisaks universaalsele pesuharjale, millega saab õrnalt puhastada erinevaid pindu, sisaldab komplekt ka ühte pudelit kolm-ühes autošampooni, mis tagab intensiivse, kuid õrnatoimelise puhastuse, rattapesuharja mustuse efektiivseks eemaldamiseks ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja lühikest pesutoru Vario Power Jet Short 360°, mille abil saab pesusurvet lõputult reguleerida ning millel on 360° pöörlev ühendus. Lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi tavatarbijale mõeldud survepesuritele.
Omadused ja tulu
Universaalne pesuhari
- Pindu kaitsvad pehmed hajrased igat tüüpi pindade puhastamiseks.
Kolm-ühes autošampoon,1 l
- Maksimaalne puhastusefektiivsus, hooldus ja kaitse kõigest ühe protseduuriga.
Veljehari
- Vee ühtlane jaotumine (360°) tagab täiusliku puhutse kõikjal — ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Vario Power Jet Short 360°
- Ideaalne käeulatuses asuvate, kuid raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|422 x 105 x 220
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Mootorrattad ja rollerid