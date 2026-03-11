Puitpindade puhastamise lisatarvikute komplekt sobib ideaalselt puit- ja kivipindade puhastamiseks. Praktiline komplekt sisaldab pesuharja PS 40, mille abil saab tõhusalt puhastada erinevad pinnad – näiteks trepid ja servad, 1-liitrist pudelit puidupuhastusvahendit Wood Cleaner 3-in-1, mis võimaldab saavutada puhtuse, optimaalse hoolduse ja täiusliku kaitse vaid ühe sammuga, ning Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsakut FJ 10 C, mille juure kuulub ka 1-liitrine pudel kivipindade puhastus- ja hooldusvahendit. Tänu praktilise Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsakule FJ 10 C on puhastusvahendi pudelite vahetamine äärmiselt lihtne. Innovatiivne vahuotsak tekitab tihke vahu, mis võimaldab puhastada veelgi tõhusamalt. Puitpindade puhastamise lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi tavatarbijale mõeldud survepesuritele.