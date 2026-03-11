Lisatarvikute komplekt puitpindade puhastamiseks
Lisatarvikute komplekt puitpindade puhastamiseks. Komplekti kuulub pesuhari PS 40, kolm-ühes puidupuhastusvahend Wood Cleaner 3-in-1 ja Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsak FJ 10 C. Ideaalne puit- ja kivipindade puhastamiseks ja hooldamiseks.
Puitpindade puhastamise lisatarvikute komplekt sobib ideaalselt puit- ja kivipindade puhastamiseks. Praktiline komplekt sisaldab pesuharja PS 40, mille abil saab tõhusalt puhastada erinevad pinnad – näiteks trepid ja servad, 1-liitrist pudelit puidupuhastusvahendit Wood Cleaner 3-in-1, mis võimaldab saavutada puhtuse, optimaalse hoolduse ja täiusliku kaitse vaid ühe sammuga, ning Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsakut FJ 10 C, mille juure kuulub ka 1-liitrine pudel kivipindade puhastus- ja hooldusvahendit. Tänu praktilise Connect 'n' Clean süsteemiga vahuotsakule FJ 10 C on puhastusvahendi pudelite vahetamine äärmiselt lihtne. Innovatiivne vahuotsak tekitab tihke vahu, mis võimaldab puhastada veelgi tõhusamalt. Puitpindade puhastamise lisatarvikute komplekt sobib kõikidele Kärcheri K 2–K 7 klassi tavatarbijale mõeldud survepesuritele.
Omadused ja tulu
Pesuhari PS 40
- Võrrales tavalise harjaga puhastab eriti tõhusalt.
Kolm-ühes puidupuhastusvahend Wood Cleaner, 1 l
- Maksimaalne puhastusefektiivsus, hooldus ja kaitse kõigest ühe protseduuriga.
Connect 'n' Clean süsteemiga vahutotsik FJ 10 C
- Kiirem ja mugavam puhastusvahendi vahetamine — vaid ühe klõpsuga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|744 x 303 x 759
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Terrass