Lühike pesutoru Vario Power Jet Short 360° VP 145 S survepesuritele K 2–K 4

VP 145 S: oma lõputult reguleeritava surve ja 360° pöörleva liidesega kerge pesutoru Vario Power Jet Short 360° sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate pindade puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
  • Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
  • Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Painduv ühendus
  • Reguleeritav 360° ühendus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 166 x 42 x 62
Kasutusvaldkonnad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Ratta korpus
  • Lillepotid
  • Prügikonteinerid