Lühike pesutoru Vario Power Jet Short 360° VP 145 S survepesuritele K 2–K 4
VP 145 S: oma lõputult reguleeritava surve ja 360° pöörleva liidesega pesutoru Vario Power Jet Short 360° sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate pindade puhastamiseks.
VP 145 S: oma lõputult reguleeritava surve ja 360° pöörleva liidesega kerge pesutoru Vario Power Jet Short 360° sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate pindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Mugav reguleerimine
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Painduv ühendus
- Reguleeritav 360° ühendus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|166 x 42 x 62
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Ratta korpus
- Lillepotid
- Prügikonteinerid