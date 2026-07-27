Madalsurveadapter TL

Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskooptorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 22
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
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Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne fassaadide ja päikesepaneelide puhastamiseks