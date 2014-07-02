Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele
Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
Kokkusobivad masinad
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel