Spetsiaalne madratsiotsak voodite, madratsite, patjade ning voodis ja selle ümber olevate süvendite hügieeniliseks puhastamiseks. Põhjalik puhastus voodites ja nende ümber on äärmiselt oluline, kuna tolm koguneb tekstiilpindadele ja võib põhjustada allergiaid. Praktiline pragude puhastamise otsak eemaldab tolmu ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse nurkadesse. Eemaldab efektiivselt tolmulestad ja tolmu.