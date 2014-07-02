Madratsiotsik
Spetsiaalne madratsiotsak madratsite ja voodite hügieeniliseks puhastamiseks.
Spetsiaalne madratsiotsak voodite, madratsite, patjade ning voodis ja selle ümber olevate süvendite hügieeniliseks puhastamiseks. Põhjalik puhastus voodites ja nende ümber on äärmiselt oluline, kuna tolm koguneb tekstiilpindadele ja võib põhjustada allergiaid. Praktiline pragude puhastamise otsak eemaldab tolmu ja ulatub ka raskesti ligipääsetavatesse nurkadesse. Eemaldab efektiivselt tolmulestad ja tolmu.
Omadused ja tulu
Otsik ühtib madratsite kujuga
- Eemaldab madratsitest mustuse põhjalikumalt kui tavalised polstriotsikud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|170 x 103 x 40
Kasutusvaldkonnad
- Madratsid