Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv

360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kogus (tk.) 1
Laius (mm) 360
Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 360 x 220 x 90
Videos
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.