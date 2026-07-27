Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv
360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Laius (mm)
|360
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|360 x 220 x 90
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