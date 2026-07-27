Mikrokiudkatete komplekt suurele ümarharjale
Kaks mikrokiudkatet suurele ümarharjale. Kõrge kvaliteediga mikrokiudlapp suure ümarharjaga mustute paremaks eemaldamiseks ja säravate tulemuste saavutamiseks.
Veel paremaks mustuse ja rasva eemaldamiseks ja kokku kogumiseks. Ideaalne eriti tugevalt tõrksa mustuse eemaldamiseks vannitubades ja köökides. Eemaldab hõlpsalt pliitidele kogunenud mustuse.
Omadused ja tulu
Suure harja pehme kate on valmistatud kvaliteetsest mikrokiust
- Ideaalne väga tõrksa mustuse õrnaks eemaldamiseks köökide ja vannitubade kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Masinpestavad temperatuuril kuni 60 ˚C. Ärge kasutage kangapehmendajaid.
Suure harja pehme kate on valmistatud kvaliteetsest mikrokiust
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 90 x 50
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Valamu
- Pliidiplaadid
- Dušinurk/vann
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kappide, sahtlite sisemus
- Väljalaske katted
- Roostevaba teras