Mikrokiudlappide komplekt
Mikrokiust komplekt sisaldab 1 põrandapuhastuslappi ja 1 kõrgekvaliteetset käsiotsiku katet. Mustuse paremaks eemaldamiseks.
Microfibre cloth set contains 1 floor cloth and 1 cover of high-quality microfibres for hand tool. For better dirt pick up and removal. Floor cloth suitable for use with standard and large floor tool for Kärcher steam cleaners. Place cover over hand tool to clean. For cleaning all tiled, natural stone, linoleum and PVC floors.
Omadused ja tulu
Mikrokiust põrandalapp
- Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
- Masinpesu 60 °C juures
Mikrokiust kate käsitööriistale
- Mustuse optimaalne eemaldamine ja imamine lapi sisse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 125 x 45
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Seinaplaadid
- Dušinurk/vann
- Pliidiplaadid
- Väljalaske katted
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kõvakattega põrandad
- Köögid