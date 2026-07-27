Mikrokiudlappide komplekt EasyFix Mini põrandaotsakule
Lappi saab vahetada ilma mustusega kokku puutumata: kõrge kvaliteediga EasyFix Mini mikrokiudpõrandalapid. Tänu takjakinnitusele saab neid hõlpsalt EasyFix Mini aurupuhasti põrandaotsakule kiiresti kinnitada ja eemaldada.
EasyFix mikrokiud põrandapuhastuslappide komplekt sisaldab kahte kõrge imavusvõimega, vastupidavat põrandalappi, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga mikrokiudkangast EasyFix Mini põrandaotsakule. Kõvakattega põrandate ideaalseks hügieeniliseks puhastamiseks – isegi nurgad ja servad saab hõlpsalt puhtaks. Tänu takjakinnitusele saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsakule: lihtsalt suruge põranda puhastuslapp EasyFix Mini põrandaotsakusse ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab mikrokiudpõrandalapi eemaldada EasyFix Mini põrandaotsakult ilma mustusega kokku puutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõstke põrandaotsak eemale ja üles.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitus
- Põranda puhastuslapi lihtne kinnitamine põrandaotsakule lihtsalt sellele vajutades.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapesu lapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|273 x 112 x 16
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)