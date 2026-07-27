EasyFix mikrokiud põrandapuhastuslappide komplekt sisaldab kahte kõrge imavusvõimega, vastupidavat põrandalappi, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga mikrokiudkangast EasyFix Mini põrandaotsakule. Kõvakattega põrandate ideaalseks hügieeniliseks puhastamiseks – isegi nurgad ja servad saab hõlpsalt puhtaks. Tänu takjakinnitusele saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsakule: lihtsalt suruge põranda puhastuslapp EasyFix Mini põrandaotsakusse ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab mikrokiudpõrandalapi eemaldada EasyFix Mini põrandaotsakult ilma mustusega kokku puutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõstke põrandaotsak eemale ja üles.