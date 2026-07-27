Mikrokiudlappide komplekt köögi puhastamiseks
Mikrokiudlappide komplekt köögi auruga puhastamiseks sisaldab kahte kõrge kvaliteediga mikrokiudpõrandalappi, mikrokiudkattega käsiotsakut ja mikrokiudlappi roostevaba terasest pindade puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga mikrokiudlappide komplekt optimaalse puhtuse tagamiseks terves köögis. Kaks mikrokiudlappi EasyFix põrandaotsakule tagavad briljantselt puhta köögipõranda. Takjakinnitusega süsteem võimaldab neid hõlpsalt ja kiiresti kinnitada EasyFix põrandaotsakule ja eemaldada ilma mustusega kokku puutumata. Kasutades libisemiskindla mikrokiudkattega käsiotsakut saate ise hõlpsalt eemaldada isegi tõrksa mustuse (näiteks pliidilt). Ja roostevaba terasest pindade puhastamiseks ettenähtud mikrokiudlapp muudab roostevaba terasest pinnad uuesti säravaks.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Elastse nööriga mikrokiudkate
- Katte lihtsaks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.
- Ei libise puhastamise ajal
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust lapp roostevaba terase puhastamiseks
- Triibuvabad poleerimistulemused.
- Suurepärane veeimavus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 112 x 18
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Köögi töötasapinnad
- Valamu
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Roostevaba teras
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kappide, sahtlite sisemus
- Seinaplaadid