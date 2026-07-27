Kõrge kvaliteediga mikrokiudlappide komplekt optimaalse puhtuse tagamiseks terves köögis. Kaks mikrokiudlappi EasyFix põrandaotsakule tagavad briljantselt puhta köögipõranda. Takjakinnitusega süsteem võimaldab neid hõlpsalt ja kiiresti kinnitada EasyFix põrandaotsakule ja eemaldada ilma mustusega kokku puutumata. Kasutades libisemiskindla mikrokiudkattega käsiotsakut saate ise hõlpsalt eemaldada isegi tõrksa mustuse (näiteks pliidilt). Ja roostevaba terasest pindade puhastamiseks ettenähtud mikrokiudlapp muudab roostevaba terasest pinnad uuesti säravaks.