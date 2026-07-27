Mikrokiudlappide komplekt vannitubade puhastamiseks
Kõrge kvaliteediga mikrokiudlappide komplekt vannitubade auruga puhastamiseks sisaldab kahte kõrge kvaliteediga mikrokiudpõrandalappi, libisemiskindla mikrokiudkattega käsiotsakut ja mikrokiud poleerimislappi.
Ideaalne puhtus vannitoas: vannitubade mikrokiudlappide komplekt on valmistatud kõrge kvaliteediga mikrokiust. Kaks mikrokiudlappi EasyFix põrandaotsakule tagavad vannitubade põrandatele särava puhtuse ja kasutades takjakinnitust saab hõlpsalt ja kiiresti EasyFix põrandaotsakule kinnitada ja eemaldada ilma mustusega kokku puutumata. Kasutades libisemiskindla mikrokiudkattega käsiotsakut saate hõlpsalt eemaldada isegi tõrksa katlakivi ja seebijäägid ja mikrokiud poleerimislapp muudab peeglid ja siledad pinnad säravaks, nagu uued.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Käsiotsaku abrasiivne mikrokiudkate koos abrasiivse ja pehme mikrokiudlapiga
- Optimaalne katlakivi ja seebijääkide eemaldamine tänu abrasiivsetele kiududele.
- Optimaalne mustuse eemaldamine tänu pehmele mikrokiudlapile
Mugav takjakinnitus
- Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrgekvaliteetne mikrokiust poleerimislapp
- Triibuvabad poleerimistulemused.
- Suurepärane veeimavus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|Poleerimislapp: 70% polüestrit, 30% polüamiidi
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 112 x 18
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Dušinurk/vann
- Kraanikauss
- Kraanid
- Peeglid