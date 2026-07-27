Ideaalne puhtus vannitoas: vannitubade mikrokiudlappide komplekt on valmistatud kõrge kvaliteediga mikrokiust. Kaks mikrokiudlappi EasyFix põrandaotsakule tagavad vannitubade põrandatele särava puhtuse ja kasutades takjakinnitust saab hõlpsalt ja kiiresti EasyFix põrandaotsakule kinnitada ja eemaldada ilma mustusega kokku puutumata. Kasutades libisemiskindla mikrokiudkattega käsiotsakut saate hõlpsalt eemaldada isegi tõrksa katlakivi ja seebijäägid ja mikrokiud poleerimislapp muudab peeglid ja siledad pinnad säravaks, nagu uued.