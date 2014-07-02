Mikrokiudrull, 300 mm
Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.
300 mm pikkune mikrokiudrull on maailmas ainulaadne. See ühendab endas mikrokiudude esmaklassilise puhastusvõime ja rulltehnoloogia eelised. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks — eriti koos puhastusvahendiga RM 743.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Heleroheline
|Pikkus (mm)
|300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 75 x 70