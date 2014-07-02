Mikrokiust puhastuslapp
Mikrokiust puhastuslapp võimaldab puhastada kõik siledad pinnad.
Mikrokiust puhastuslapp puhastab põhjalikult kõik siledad pinnad, nt klaasi ja aknad. Triibuvabad aknad pihustuspudeli, aknapesuri WV 50, kummiraakli ja aknepuhastusvahendi abil. Akende puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne mikrokiudpadi abrasiivsete ja pehmete kiududega
- Mustus eemaldatakse pinnalt ja kogutakse lapi sisse
- Tänu abrasiivsetele kiududele saab pinnalt hõlpsasti eemaldada ka kõige tõrksama mustuse
- Pehmed kiud koguvad tolmu efektiivselt endasse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 275 x 30
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad