Mini vaibaliugur
Värskendab auruga isegi ebakorrapärase kujuga ja raskesti kättesaadavad vaibapinnad: Mini vaibaliugur hõlpsaks kinni EasyFix Mini põrandaotsakuga ilma mustusega kokku puutumata.
Mini vaibaliugur saab suurepäraselt hakkama raskesti juurdepääsetavate vaipadega kaetud pindade puhastamisega. Seda on lihtne kinnitada EasyFix Mini põrandaotsakule ilma mistahes mustusega kokku puutumata ja see on ideaalne isegi väikestes ja ebakorrapärase kujuga pindade auruga puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Sobib EasyFix Mini põrandaotsakule
- Auruga saab vaipadele anda uue elu.
- Selle kompaktne kuju tähendab seda, et see saab vaevata värskendada isegi raskelt juurdepääsetavad vaipkattega pinnad.
EasyFix põrandaotsaku saab vaibaliugurisse lihtsalt libistada ja eemaldada
- Mugav kasutada - kummarduda pole vaja
- On võimalik kiiresti lülitada kõvakattega põrandate ja vaipkattega põrandate auruga puhastamise vahel
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|285 x 178 x 46
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad