Mini vaibaliugur saab suurepäraselt hakkama raskesti juurdepääsetavate vaipadega kaetud pindade puhastamisega. Seda on lihtne kinnitada EasyFix Mini põrandaotsakule ilma mistahes mustusega kokku puutumata ja see on ideaalne isegi väikestes ja ebakorrapärase kujuga pindade auruga puhastamiseks.