Mootori kaitsefilter
Pestav vahefilter püüab õhust kinni imeväikesed osakesed nagu tolmuosakesed ja niiskes õhus olevad allergeenid.
Pestav vahefilter püüab õhust kinni ka kõige väiksemad osakesed, näiteks tolmuosakesed ja niiskes õhus olvad allergeenid, ning kaitseb veetolmuimeja filtrit vee sissepääsu eest. Kummiäärega filtrit saab avada ja jooksva vee all loputada. Filtrit võib kuivatada radiaatoril.
Omadused ja tulu
Pestav
- Taaskasutatav ja vastupidav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|195 x 97 x 34