Pestav vahefilter püüab õhust kinni ka kõige väiksemad osakesed, näiteks tolmuosakesed ja niiskes õhus olvad allergeenid, ning kaitseb veetolmuimeja filtrit vee sissepääsu eest. Kummiäärega filtrit saab avada ja jooksva vee all loputada. Filtrit võib kuivatada radiaatoril.