Multijuga pakub ühes düüsis nelja pihustustüüpi: punktjuga, lamejoa, udujuga ja voolujuga. Seetõttu sobib multidüüs ideaalselt paljudeks rakendusteks, ilma et peaks isegi lisaseadet vahetama. Õige joa valimiseks keerake lihtsalt düüsi pead. Bajonettadapter muudab tarvikute vahetamise kiireks ja lihtsaks. Multi Jet ühildub kõigi OC 3 ja OC 4 mudelitega.