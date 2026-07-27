Multifunktsionaalne düüs madalsurvega
Mitmekülgne 4-ühes multidüüs OC 3 ja OC 4 mobiilsetele survepesuritele punkt-, lame-, udu- ja joajoaga erinevateks rakendusteks. Lihtne reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
Multijuga pakub ühes düüsis nelja pihustustüüpi: punktjuga, lamejoa, udujuga ja voolujuga. Seetõttu sobib multidüüs ideaalselt paljudeks rakendusteks, ilma et peaks isegi lisaseadet vahetama. Õige joa valimiseks keerake lihtsalt düüsi pead. Bajonettadapter muudab tarvikute vahetamise kiireks ja lihtsaks. Multi Jet ühildub kõigi OC 3 ja OC 4 mudelitega.
Omadused ja tulu
4-ühes mitmeotsikÜhendab ühte otsikusse neli erinevat pihustustüüpi. Düüsipea peal olevad sümbolid näitavad vastavat pihustustüüpi.
Säästab aegaPole vaja aeganõudvaid düüside vahetusi. Õige joa valimiseks keerake lihtsalt düüsi pead.
Puhastus- ja kastmisfunktsioonPuudub vajadus vahetada aiavooliku ja pihustuspüstoli vahel.
Lapik juga
- Universaalne juga mitmesuguste esemete ja pindade puhastamiseks.
Punktjuga
- Ülivõimas juga tõrksa mustuse eemaldamiseks ja täppide puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Õrn pihustus
- Õrn pihustusjuga õrnemateks töödeks (nt koerte pesemine või taimede kastmine).
Jugavool
- Taimede kastmine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|119 x 59 x 59
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid