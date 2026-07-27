Nurgaga pihustustoru, 050
Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.
Reguleeritava nurgaga Kärcheri düüs, mille kõrgsurvejoa reguleerimisvahemik on 0–90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Düüsi suurus ( )
|50
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
Kokkusobivad masinad
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
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