Nurgaga pihustustoru, 050

Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.

Reguleeritava nurgaga Kärcheri düüs, mille kõrgsurvejoa reguleerimisvahemik on 0–90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Düüsi suurus ( ) 50
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
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